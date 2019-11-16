Власти Башкирии не планируют пересматривать выбранное для хосписа место

ТАСС, 16 ноября. Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал жителей Уфы, которые выступили против создания хосписа для тяжелобольных детей и взрослых, и отметил, что власти не намерены пересматривать выбранное для строительства место. Об этом он сообщил в субботу на своей странице в Instagram.

Недовольство строительством хосписа накануне выразили горожане, проживающие в ЖК "Цветы Башкирии". Они отметили, что находиться рядом с учреждением паллиативной помощи им и их детям будет тяжело психологически.

"Это концепция хосписа, который мы начинаем строить в Уфе. И строить мы его будем ровно в том месте, которое группа авторитетных экспертов во главе с Нютой Федермессер [основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", идеолог проект Общероссийского народного фронта "Регион заботы" Анна Федермессер] определила как лучшее. Резюме мое будет простым и понятным. Здесь [в Башкирии] никогда не будет дискриминации ни по состоянию здоровья, ни по национальному, ни по любому другому признаку", - написал Хабиров.

На критику проекта в субботу также отреагировала Анна Федермессер в ходе объезда медучреждений Севастополя. По ее мнению, подобные высказывания допускают либо скандалисты, жалобщики, либо люди "с искаженным представлением о том, что такое хорошо, и что такое плохо".

"Мой опыт показывает, что сопротивление есть всегда. Когда строился 27 лет назад первый московский хоспис, люди выходили митинговать с плакатами: "Нам не нужны мертвые под окнами". Всего шесть лет назад в центре Москвы строился детский хоспис, 5 октября он открылся, и на протяжении трех лет жители соседних домов выходили с пикетами, мешали проезду строительной техники. Сейчас, я надеюсь, им самим стыдно", - сказала она журналистам.

Впервые о строительстве хосписа в республике Хабиров сообщил в начале августа, в октябре он подписал соответствующее распоряжение. Хоспис планируют открыть до конца 2020 года.