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"Норникель" направил 144 млн рублей на поддержку коренных народов Севера в 2018 году

Компания выделяет средства на строительство и ремонт жилья, благоустройство малых и отдаленных поселений Таймыра, обеспечение питанием детей оленеводов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российская горно-металлургическая компания "Норникель" в 2018 году направила свыше 144 млн рублей на улучшение жизни коренного населения Таймыра, где расположены ее основные производственные мощности. Расходы на это направление с 2010 года превысили 500 млн рублей, сообщил руководитель региональных программ компании Игорь Ларичев на форуме "Дни коренных малочисленных народов России", который проходит с 15 по 16 ноября в Москве.

"Норникель" поддерживает проекты, направленные на улучшение качества жизни коренного населения Таймыра. Общая сумма расходов на эти цели в 2018 году составила более 144 млн рублей. В целом же в период с 2010 по 2018 годы в рамках взаимодействия с коренными народами расходы компании составили более 532 млн рублей", - сказал он.

Ларичев пояснил, что основные производственные мощности "Норникеля" сосредоточены на Таймырском полуострове, где постоянно проживают представители пяти коренных малочисленных народов: долганы, ненцы, нганасаны, эвенки и энцы. "По последней переписи, их общая численность на Таймыре составила чуть более 10 тыс. человек. Традиционными для них видами деятельности являются оленеводство, охота и рыболовство", - добавил представитель "Норникеля".

Согласно политике компании в отношении прав коренных народов, "Норникель" учитывает их интересы, взгляды и предпочтения, способствует сохранению их традиционного образа жизни, исконной среды обитания, культуры и исторического наследия; ведет постоянный диалог с местными сообществами для дальнейшего повышения качества их жизни, модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры.

В частности, компания направляет средства на строительство и ремонт жилья для коренных народов, благоустройство малых и отдаленных поселений Таймыра, обеспечение питанием детей оленеводов. "Норникель" также оказывает коренному населению помощь с авиационными перевозками грузов в отдаленные поселки, поставками стройматериалов и топлива.

Сохранение культуры

Еще одно направление работы - сохранение культуры коренных народов. Сейчас в Норильске и Дудинке проходит шестой по счету фестиваль "Большой Аргиш". Главная идея мероприятия - погрузить гостей в философию северных народностей. Ранее при поддержке компании также был подготовлен "Альманах саамской литературы" - сборник произведений саамских авторов, представителей малочисленного финно-угорского народа, который проживает на территории России.

Кроме того, при поддержке "Норникеля" на базе Сибирского федерального университета (СФУ) продолжается работа по проекту создания энецкой письменности. Энцы - последний народ сибирской Арктики без официально зафиксированной письменности. По данным переписи 2010 года, представителей этого народа насчитывается крайне мало - всего 221 человек.

Как уточнили в пресс-службе компании, письменность уже создана, сейчас ведется работа с федеральными ведомствами по ее внедрению в программы обучения, адаптации под требования системы образования.

О компании

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших - платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.

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