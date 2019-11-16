ПЕРМЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Кинорежиссер Павел Лунгин возглавил пермскую кинокомиссию, которая оказывает содействие в организации съемок компаниям, пожелавшим снимать фильм на территории Пермского края, также эксперты решают, каким съемочным группам вернут средства по системе рибейта. Об этом в субботу журналистам перед заседанием кинокомиссии рассказал генеральный директор "Пермской синематеки" Павел Печенкин.

"Сегодня у нас первая экспертная комиссия собирается, приехал председатель экспертной комиссии - Павел Семенович Лунгин. Сегодня мы решим, кто достоин получить рибейт, это целая процедура. Рибейт - это возврат части денег, потраченных съемочной группой какого-нибудь фильма на съемки на территории - это зарплата актерам, массовки, транспорт, гостиницы и т. д. В этом году у нас два претендента - "Зулейха открывает глаза" и "Два берега", два фильма, которые должны соответствовать положению о рибейте", - сказал он.

Заседание кинокомиссии прошло в закрытом режиме. В ее состав вошли семь человек - кинорежиссеры, продюсеры и заместитель министра культура Пермского края Марина Илюхина. Она сообщила журналистам, что на рибейты в этом году в бюджете Пермского края заложено 6 млн рублей. "Мы при предоставлении документов, которые подтверждают, что денежные средства расходовались на территории Пермского края, возмещать будем 50% произведенных расходов", - уточнила она.

Павел Лунгин рассказал журналистам, что система рибейта уже практикуется во всем мире. "Это делается во всем мире, чтобы повысить привлекательность областей, районов для инвесторов или продюсеров. У нас был конкурс, мы выбирали между двумя соискателями и выбрали одного, второго не выбрали, к сожалению, хотя он мне очень нравится, но определенные формальности не были соблюдены, очень много бумажных формальностей, есть специфика кинопроизводства", - сообщил Лунгин.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Пермской синематеки", в субботу состоялись предварительные обсуждения, на следующей неделе кинокомиссия соберется вновь, только тогда публично назовут фильм, который и получит первый рибейт от Пермского края.