В США на советских воинских захоронениях собрали землю для акции "Дорога памяти"

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Торжественные мемориальные мероприятия прошли в четверг и пятницу в Соединенных Штатах: на захоронениях советских военнослужащих была набрана земля для отправки в Россию в рамках акции "Дорога памяти", которая проводится в преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили в субботу в представительстве Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США.

"В мемориальных мероприятиях приняли участие российские дипломаты, военно-воздушный атташе при посольстве России, сотрудники представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, российские соотечественники и американские граждане", - рассказали ТАСС.

На территории США в настоящее время зарегистрированы два места, где покоятся останки советских солдат. На кладбище "Форт Ричардсон", расположенном в окрестностях города Анкоридж на Аляске, находятся могилы 14 граждан Советского Союза, в основном это летчики, погибшие во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США. На кладбище "Эвергрин Вашелли" в Сиэтле (штат Вашингтон) похоронен краснофлотец Михаил Анисимов, он скончался в 1944 году в военно-морском госпитале Нью-Йорка.

Собранную на захоронениях землю направят в Москву, она будет размещена в мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил России, который откроется в 2020 году в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот".