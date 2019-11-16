Акции "Бессмертный полк" в честь 75-летия Победы могут пройти в девяти городах Канады

ОТТАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Русскоязычные общины девяти городов Канады могут провести акции "Бессмертный полк" 9 мая 2020 года в честь 75-летия Великой Победы. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил представитель Россотрудничества в Канаде Антон Соловьев. Он принял участие в VI Всеканадской молодежной конференции российских соотечественников, которая завершилась в субботу в посольстве России в Оттаве.

"На данный момент, на сколько мне известно, свое участие подтвердили представители русскоязычных общин Оттавы и Торонто, Монреаля, Ванкувера, Виннипега и Галифакса", - сказал он. Соловьев добавил, что акция "Бессмертный полк" может также состояться в Виндзоре, Калгари и Эдмонтоне.

По словам представителя Россотрудничества, сейчас прорабатывается вопрос проведения шествий "Бессмертного полка" в одно время в городах Восточной и Западной Канады. Кроме того, планируется организовать телемосты между участниками шествий. "Мы ожидаем, что в этих акциях могут принять участие порядка 7-10 тыс. человек", - добавил Соловьев.

В этом году шествия "Бессмертного полка" прошли в Торонто, Монреале, Оттаве, Ванкувере и Виннипеге.

"Бессмертный полк" - общественная акция, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествия проводятся в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в Монреале и Торонто.