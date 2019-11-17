Парк "Россия - моя история" в Пятигорске расскажет о курортах Кавказа и русской литературе

ПЯТИГОРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Экспозиция музейно-выставочного комплекса "Россия - моя история", который в 2020 году откроется в Пятигорске, будет рассказывать о культурных традициях кавказских народов, старейших курортах Юга России и о том, каким Кавказ видели классики русской литературы, сообщили ТАСС в историческом парке Ставрополя, специалисты которого участвуют в создании выставки.

"В Пятигорске начнет функционировать второй на Ставрополье мультимедийный исторический парк. Каждый его посетитель сможет открыть для себя много новых интересных фактов из истории столь неповторимого региона России, которым является Северный Кавказ. В экспозиции будут представлены оригинальные материалы, охватывающие события прошлого на протяжении нескольких тысячелетий - от древнейших археологических памятников до факта образования и достижений современного развития федерального округа", - рассказал представитель парка.

Среди тем, которые будут охвачены в экспозиции, - культура и история отдельных народов Северного Кавказа, сотни лет российского периода в истории региона, развитие путей сообщения - в том числе ход строительства железнодорожных путей и Военно-Грузинской дороги, которая до сих пор является одной из важных для региона транспортных магистралей. Один из разделов выставки позволит взглянуть на Северный Кавказ глазами классиков русской литературы и живописи, среди которых Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев Толстой, Василий Верещагин, Иван Айвазовский и другие.

"По праву, среди ключевых тем контента займет свое место история одного из старейших и знаменитейших курортных регионов России - Кавказских минеральных вод, ставших по инициативе Александра I лечебной местностью государственного значения. Представленные в историческом парке материалы позволят прочувствовать неповторимую атмосферу курортной жизни разных эпох, проследить изменение архитектурного облика городов, вспомнить о людях, благодаря труду и таланту которых благоустраивались воды", - отметил представитель ставропольского парка.

По его данным, пятигорский парк "Россия - моя история" станет одним из крупнейших в стране, а его мультимедийные возможности превзойдут по своим характеристикам уже функционирующие исторические парки. Комплекс площадью 10 тыс. кв. м возводят в парке Победы. Кроме музея будет оборудован концертный зал, который сможет вместить 560 зрителей. "Это позволит сделать комплекс главным культурным центром города и привлечь жителей и гостей не только Кавказских Минеральных Вод, но и Северного Кавказа в целом", - уверен собеседник агентства.

Мультимедийный исторический парк "Россия - Моя история" в городе Ставрополе был открыт в 2017 году и стал первым подобным парком на Юге России. Создание исторических комплексов - это федеральный экспозиционный проект. Помимо Ставрополя музеи представлены в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Махачкале, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске и Якутске.