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Следующий финал премии "Студент года" может пройти в Кремлевском дворце в Москве

Церемония награждения победителей национальной премии "Студент года - 2019" в этом году состоится в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Финал национальной премии "Студент года" в 2020 году может пройти в Москве. Об этом в воскресенье журналистам сообщил председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.

"Сейчас ведутся предварительные переговоры, следующий год - он непростой... Самое главное - это 75-летие Победы. Но в следующем году и Российский Союз Молодежи отмечает свое 30-летие, наш юбилей, который мы тоже хотим отметить на высоком уровне. Мы сейчас прорабатываем вопрос о проведении финала "Студент года - 2020" в Москве, в том числе прорабатываем вопрос о проведении в Большом Кремлевском дворце", - рассказал он.

В воскресенье в Ростове-на-Дону состоится церемония награждения победителей национальной премии "Студент года - 2019". За звание лучшего студента и студенческого объединения в этом году будут бороться 270 участников индивидуальных номинаций и 95 студенческих объединений российских вузов. Всего в мероприятии примут участие 600 студентов из 55 регионов страны.

Красноруцкий добавил, что в следующем году премия продолжит развиваться. "У нас по этому поводу есть предложение к АНО "Россия - страна возможностей": в начале следующего года провести такой "мозговой штурм" вместе с участниками, победителями, лауреатами этого года в "Сенеже", в мастерской управленческих кадров. У нас есть свое видение, как этот конкурс может развиваться, но нам было бы интересно еще послушать самих лидеров, которые победили в конкурсе этого года. Поэтому я думаю, что изменения будут", - пояснил он.

"Мы всегда стараемся что-то новое привносить... Делать это без участников было бы неправильно и неэффективно, поэтому точно будем ждать предложения от всех участников. Надеюсь, что члены жюри тоже поделятся своими впечатлениями и идеями на тему того, как в следующем году сделать еще круче, еще лучше", - подчеркнул в свою очередь гендиректор "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В 2019 году организаторами российской национальной премии "Студент года" выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ростовской области, кабинет министров Республики Татарстан, общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи", автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Теги
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