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В аэропорту Казани прошел митинг в память о жертвах крушения Boeing в 2013 году

В ходе церемонии зачитали имена всех погибших и объявили минуту молчания

КАЗАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Митинг в память о жертвах крушения авиалайнера Boeing состоялся в международном аэропорту Казани. В катастрофе, произошедшей в 2013 году, погибли  50 человек. Об этом в воскресенье сообщается на сайте правительства Татарстана.

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"В воскресенье в международном аэропорту Казань состоялся траурный митинг в память о жертвах крушения Боинг-737 17 ноября 2013 года. В начале церемонии были зачитаны имена всех погибших в авиакатастрофе, затем объявлена минута молчания. <…> Собравшиеся возложили цветы к мемориальному комплексу с фамилиями погибших", - говорится в сообщении.

Воздушное судно российской авиакомпании "Татарстан", выполнявшее регулярный рейс 363 по маршруту Москва (Домодедово) - Казань, потерпело крушение 17 ноября 2013 года при посадке в аэропорту назначения. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира (в том числе два несовершеннолетних) и шесть членов экипажа.

Теги
РоссияТатарстан
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