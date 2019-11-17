Ростовский губернатор заявил, что "Студенческая весна" 2020 года соберет 2,5 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. "Студенческая весна", которая пройдет в Ростове-на-Дону в 2020 году, соберет более 2,5 тыс. человек со всей страны. Об этом в воскресенье во время церемонии награждения победителей российской национальной премии "Студент года - 2019" сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В следующем году <...> на Дону весной пройдет еще одно важнейшее мероприятие, к которому мы практически начали подготовку, - "Студенческая весна - 2020". Более 2,5 тыс. ребят со всех концов нашей страны приедут на гостеприимную Донскую землю. Убежден, что это будет очередное событие в студенческой молодежной жизни", - сказал Голубев.

"Российская студенческая весна" проходит в России с 1992 года. В разные годы национальные финалы прошли в Самаре, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Челябинске, Тюмени, Санкт-Петербурге, Кемерове, Казани, Перми, Волгограде, Тольятти, Владивостоке, Туле и Москве. В 2020 году фестиваль "Российская студенческая весна" состоится в Ростове-на-Дону. Главным организатором является Российский союз молодежи.