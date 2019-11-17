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Новгородский фестиваль "Княжья Братчина" получил премию в области событийного туризма

Режиссер фестиваля Василий Ян отметил, что переезд мероприятия на историческую локацию "Рюрикова городища" выводит проект на новый уровень

ТАСС, 17 ноября. Новгородский фестиваль средневековой музыки, ратного мастерства и ремесел "Княжья Братчина" стал победителем национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019. Об этом в воскресенье говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Новгородской области.

"Новгородский фестиваль средневековой музыки, ратного мастерства и ремесел "Княжья Братчина" занял первое место в финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019", - говорится в сообщении.

В 2019 году фестиваль посетило около 5 тыс. человек. "Для нас это очень важная и значительная победа. Очевидно, что переезд фестиваля на историческую локацию "Рюрикова городища" выводит наш проект на новый уровень. В следующем году обещаем много интересных сюрпризов. Оргкомитет уже приступил к работе над фестивалем "Княжья Братчина - 2020", - приводит пресс-служба слова режиссера фестиваля Василия Яна.

Информационно-познавательный проект "Русь Новгородская", посвященный путешествиям по Новгородской области, отмечен Гран-при как лучший региональный туристический информационный центр, он также занял первое место за календарь туристических событий.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ.

Участие в финале VIII Национальной премии в области событийного туризма Russian EventAwards 2019, который состоится 15-17 ноября в Самаре, приняли 217 проектов из 51 региона России, а также Белоруссии и Латвии. Всего на национальную премию было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны.

Теги
РоссияНовгородская область
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