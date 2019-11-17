День неизвестного солдата отметят 3 декабря в России и за рубежом

ЖЕНЕВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. В День неизвестного солдата, 3 декабря, вместе с жителями России и других стран СНГ память советских воинов, победивших фашизм, почтят соотечественники за рубежом, в том числе в Швейцарии, Испании и Панаме. В швейцарском Базеле будут возложены цветы к памятнику советским воинам, пройдет акция "Горсть Памяти", сообщила в воскресенье ТАСС международный пресс-секретарь "Бессмертного полка России", координатор акции "Бессмертный полк" в Швейцарии Светлана Конев.

"В нынешних условиях, когда то в одной, то в другой стране Европы сносят монументы солдатам Советской Армии, нам особенно важно сохранить память о подвиге героев, - сказала она. - Эта дата, 3 декабря, исключительно важна для родных и близких пропавших без вести фронтовиков, которые до сих пор не имеют сведений, где и как погибли воины. Мы можем все вместе помянуть их".

День неизвестного солдата отметят соотечественники в целом ряде стран, сообщила Конев. "В некоторых государствах состоятся поминальные церемонии, в других пройдут беседы в школах. Будут демонстрироваться фильмы о войне, - отметила она. - Например, в Испании по инициативе местного Общества российско-испанской дружбы состоится демонстрация фильма с последующим обсуждением". "В Панаме в этот день пройдут встречи с ветеранами, на которых будут петь песни военных лет и читать стихи, - сказала пресс-секретарь. - Каждая страна, в которой живут наши соотечественники, старается организовать к этому дню какое-то мероприятие. Это скорбная, очень личная дата".

В Базеле мемориальная церемония пройдет на кладбище Хёрнли с участием церковного камерного хора "Покров". Соотечественники возложат цветы к могиле, где вдали от Родины спят вечным сном четверо красноармейцев. Имена только двоих из них известны: это рядовые Григорий Титов и Иван Сумачев. На монументе из серого мрамора также высечены имена бежавших из плена двадцати одного военнослужащего Красной Армии, которые скончались и были похоронены на территории Швейцарии, но чьи могилы не сохранились.

В церемонии возложения цветов примут участие представители посольства России в Швейцарии и постоянного представительства РФ при международных организациях в Женеве. У монумента будет отслужена панихида. В рамках акции "Горсть Памяти" будет взята земля с могилы. Ее доставят в мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил России, который откроется в 2020 году в парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы приглашаем всех соотечественников в Швейцарии, а также в соседних странах принять участие в мемориальной церемонии 3 декабря", - отметила Конев, подчеркнув, что попытки тех, кто, снося в Европе памятники советским воинам, стремится стереть память о борцах с фашизмом, обречены на провал.