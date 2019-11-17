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В ОАЭ умер иракский политик Аднан Пачачи

В разные годы он работал в дипмиссиях Ирака в США и Египте, был генеральным директором МИД Ирака, занимал пост постоянного представителя страны при ООН

КАИР, 17 ноября. /ТАСС/. Иракский политический деятель, бывший глава Временного управляющего совета страны, экс-министр иностранных дел Аднан Пачачи умер в воскресенье в возрасте 96 лет в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщил новостной портал Baghdad al-Youm.

Издание ссылается на заявление Министерства по президентским делам ОАЭ, которое, сообщив о смерти политика и дипломата, выразило соболезнования его родным и близким. "Сегодня мы потеряли очень дорогого человека и верного друга, - написал на своей странице в Twitter наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. - Пусть Всевышний упокоит его душу в мире и дарует терпение и утешение его семье".

Аднан Пачачи родился 14 мая 1923 года в Багдаде. Он принадлежит к известной иракской семье - его отцом был Музахим Пачачи, известный политик королевской эпохи в Ираке. Окончил Американский университет в Бейруте, затем колледж Виктории в Каире. Бакалавр искусств и политических наук, доктор философии. С 1944 года работал в дипмиссиях Ирака в США и Египте, был генеральным директором МИД Ирака, представлял Ирак в международных организациях, занимал пост постоянного представителя страны при ООН.

В 1966-1967 годы - министр иностранных дел Ирака (в апреле 1967 года посетил СССР с официальным визитом). После прихода к власти в 1968 году баасистов уехал из Ирака в Абу-Даби, где получил гражданство и проживал в эмиграции. В 1971-1974 годы занимал пост государственного министра в правительстве княжества Абу-Даби. С 1974 года в течение почти 30 лет являлся советником отца-основателя Объединенных Арабских Эмиратов и их первого президента шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна (1918-2004).

Постсаддамовский Ирак

На первом конгрессе оппозиционных сил, проходившем на территории Ирака в феврале 2003 года, Пачачи был избран заочно в проамериканский Совет иракской оппозиции (Комитет шести) для проведения диалога с США и ООН о будущем политическом устройстве постсаддамовской республики. Политик, решительно выступавший против вторжения и оккупации страны, отказался войти в него.

Вслед за падением прежнего режима вернулся на родину и основал политическое образование под названием "Ассамблея независимых демократов" Ирака, которое распалось два года спустя. После долгих раздумий согласился войти во Временный управляющий совет страны в июле 2003 года и возглавлял его в январе 2004 года. Занимал пост и.о. спикера Национальной ассамблеи (переходного парламента) в качестве его старейшего члена (до 2006 года).

В 2004 году Пачачи, который нередко критиковал политику Вашингтона в отношении его родной страны, отказался занять пост временного президента Ирака из-за курсировавших слухов о том, что он является ставленником американцев. Тогда он подчеркнул, что остается патриотом, арабским националистом, сторонником равноправия мужчин и женщин, либералом и демократом.

За равенство всех иракцев

Представитель суннитской общины, Пачачи активно выступал за создание гражданского общества в Ираке, возрождение его госинститутов и укрепление авторитета независимой судебной системы. Всегда отвергал идеи сектантства и разделения по этнической принадлежности, поддерживая концепцию гражданства, при которой все иракцы чувствуют себя равными в правах и обязанностях без различия между ними по религиозным и этно-конфессиональным признакам.

Память Пачачи почтили в иракском МИД. "Скорбим в связи с уходом из жизни политика и дипломата, который стал важной вехой в политической жизни Ирака, - отметили в ведомстве. - С его смертью Ирак потерял одного из выдающихся людей в своей истории". По распоряжению иракского премьера, на похоронах, которые пройдут в понедельник в Абу-Даби, будет присутствовать министр иностранных дел республики Мухаммед Али аль-Хаким.

Теги
СШАИракЛиванОАЭЕгипет
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