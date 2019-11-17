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МО рассекретило документы о помощи Красной армии Словацкому национальному восстанию

Здание Министерства обороны РФ Стоян Васев/ТАСС
Описание
Здание Министерства обороны РФ
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минобороны России в понедельник открыло на своем официальном сайте новый исторический раздел "Красные флаги над Банска-Бистрицей", посвященный 75-летию Словацкого национального восстания. Посетители этого интернет-портала смогут ознакомиться с уникальными рассекреченными документами из фондов центрального архива министерства.

Так, в одной из шифровок с грифом "совершенно секретно" сообщается, что осенью 1944 года в Словакии действовали 42 партизанских отряда численностью более 4,5 тыс. человек. Штаб народно-освободительного движения располагался в городе Банска-Быстрица. В другом рассекреченном докладе верховному главнокомандующему Иосифу Сталину описывается план операции советских войск по выходу на словацкую границу и соединению со словацкими частями и партизанами.

На сайте Минобороны РФ также размещено политдонесение 1-го Украинского фронта о военно-политической обстановке на территории, занятой словацкими повстанцами, составленное на основе личных наблюдений заместителя начальника военного отдела газеты "Правда" майора Бориса Полевого. В донесении также приведены слова местных жителей - военнослужащих, врачей, рабочих и крестьян, которые превозносили советских воинов и их победы.

Так, словацкий генерал Рудольф Виест (1890-1945) говорил, что "Красная армия показала всему миру пример стойкости и мужества в этой великой войне". "Для нас, воинов Чехословацкой Республики, огромная честь сражаться бок о бок со знаменитыми бойцами Красной армии за освобождение нашей Родины!" - приводятся его слова в документе.

Публикация рассекреченных документов о помощи Красной армии словацким партизанам и повстанцам из фондов центрального архива МО РФ является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

В Словакии национальное восстание началось 29 августа 1944 года и в течение последовавших трех недель охватило одну треть территории страны. В боевых действиях с нацистами принимали участие около 60 тыс. словаков. Благодаря всесторонней помощи и быстрому продвижению Красной армии на выручку восставшим страна впоследствии была освобождена от фашистских войск.

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