В Ярославле стартует экспедиция в поддержку донорства костного мозга "Совпадение"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первый этап экспедиции в поддержку донорства костного мозга "Совпадение" начинается в понедельник в Ярославле. Основной целью акции, организованной благотворительным фондом "Русфонд" совместно с проектом "Кровь5" при поддержке Фонда президентских грантов, является популяризация донорства.

Начнется экспедиция с Центрального федерального округа (ЦФО). Специалисты выступят с лекциями во Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской и Тульской областях. Во многих городах дата проведения мероприятий пока уточняется.

В Ярославле акция пройдет 18 и 19 ноября при поддержке областной общественной палаты и Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (ЯрГУ), на базе которого она и организована. "Мы проведем лекцию для студентов, после этого состоится открытая дискуссия с участием главы общественной палаты Ярославской области, ректора ЯрГУ, представителей бизнеса, общественности, медиков. В киноклубе "Нефть" пройдет показ документального фильма "Лист ожидания" и его обсуждение", - рассказал ТАСС пресс-секретарь экспедиции Алексей Крапухин.

В Ярославском театральном институте 19 ноября состоится интерактивная дискуссия о сложных вопросах донорства костного мозга. Визит экспедиции в регион завершится мастер-классом потенциального донора костного мозга Светланы Белозеровой.

"Любой желающий сможет совершенно бесплатно сдать кровь на генетический анализ для включения в регистр потенциальных доноров костного мозга. Цель нашей экспедиции - рассказать о костном мозге, почему можно лечить рак крови пересадкой костного мозга, а также [как] пополнить регистр костного мозга", - сказал Крапухин.

Возможность стать донором

Как сообщили ТАСС в управлении здравоохранения региона, Тамбовская областная станция переливания крови с 2015 года принимает участие в формировании Регистра неродственных доноров гемопоэтических стволовых клеток и ищет потенциальных неродственных доноров стволовых гемопоэтических клеток. За это время потенциальными донорами стволовых гемопоэтических клеток стали 778 человек.

В Тамбове в рамках акции "Совпадение" планируется провести встречи со студентами, которым предложат сдать кровь, чтобы выяснить, кто из тамбовской молодежи может стать донором костного мозга. Экспедиция пройдет через Тамбов в 20-х числах ноября, точные даты сейчас согласовываются.

Первый этап акции завершится 9 декабря в Туле. За это время планируется объехать 21 город.