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Циклон принес во Владивосток дождь со снегом, грозу и сильный ветер

Из-за непогоды на вылет из города задерживаются более 10 рейсов

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Южный циклон стал причиной дождя со снегом, грозы и порывистого ветра во Владивостоке, за ночь в городе выпало более 40 мм осадков, сообщили ТАСС в пресс-службе Примгидромета. Непогода осложнила дорожную обстановку и работу аэропорта.

В субботу синоптики распространили штормовое предупреждение для Приморья на понедельник. Согласно прогнозу, в связи со смещением активного южного циклона, ночью и днем 18 ноября на большей территории Приморского края ожидаются сильные дождь и снег, в отдельных районах очень сильные. Ожидаются гололед, в отдельных районах метель, на дорогах будет гололедица, снежный накат. Ночью во вторник осадки ослабеют, местами сохранится небольшой и умеренный снег.

"Ориентировочное количество выпавших осадков с 1:00 до 8:30 (с 18:00 мск воскресенья до 1:30 мск понедельника) в городе Владивостоке составило 41 мм (дождь и дождь со снегом). В ближайшие три часа сохранится мокрый снег, снег, высота снежного покрова [составит] 2-4 см. Сохранятся гололедные явления (отложение мокрого снега, на дорогах - гололедица, местами гололед, снежный накат)", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что снег будет идти в городе примерно до обеда. В первой половине дня в городе дует сильный ветер, порывы составляют до 29 м/с. К вечеру температура понизится примерно до 8 градусов мороза.

Как сообщает корреспондент ТАСС, непогода утром в понедельник заметно осложнила движение транспорта. Автобусов на остановках приходится ждать очень долго. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", утром в городе наблюдается скопление транспорта на 10 баллов. Согласно табло аэропорта Владивосток, на вылет из города задерживаются более 10 рейсов в Хабаровск, Москву, Токио, Новосибирск, Южно-Сахалинск и другие города. С прилетом в город также задерживаются более 10 рейсов из Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, а рейсы из Кавалерово и Дальнереченска Приморского края в понедельник отменены.

Первые ДТП

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю сообщила, о первых двух ДТП во Владивостоке. Пострадавших в них нет. В городе закрыты для проезда транспорта улица Шефнера и объездная трасса Де-Фриз - Седанка - Патрокл, ввели запрет на въезд большегрузного автотранспорта на территорию города, а также при выезде из Рыбного и Морского портов.

"На проезжей части наблюдается снежный накат и гололедные явления, затруднено движение на спусках и подъемах. В связи с этим ГИБДД рекомендует жителям Владивостока проявлять максимальную осторожность при движении", - уточнила пресс-служба полиции.

По данным мэрии, общественный транспорт в городе работает с перебоями, автобусы выбиваются из графика по большинству направлений. "Трамваи вынуждены делать остановки из-за транспортных заторов. Отменено движение троллейбусов до тысячекоечной больницы, все они отправляются на [остановку] "Варяг", - сообщила пресс-служба городской администрации. Детские сады и школы города работают в обычном режиме, уточнила пресс-служба мэрии, уроки в школах тоже начались по расписанию. Родители вправе самостоятельно решить, отправлять ли ребенка в школу, отсутствие детей на занятиях сегодня не будет считаться прогулом.

"Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, аварийное отключение электроэнергии произошло на улицах Комунны, Есенина, Военное Шоссе, а также поселки Воевода, Рында и Подножье", - добавила пресс-служба городской администрации. Поселки Воевода, Рында и Подножье находятся на острове Русском.

В новость внесены изменения (03:12 мск) - добавлены подробности о работе транспорта после пятого абзаца.

Теги
РоссияПриморский край
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