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Силы ТОФ привели в повышенную штормовую готовность из-за циклона в Приморье

На военных аэродромах приступили к расчистке снега

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье привели в состояние повышенной штормовой готовности из-за ухудшения погоды в регионе. В пунктах базирования флота приняли дополнительные меры безопасности из-за снега, сильного ветра и волнения моря, сообщила пресс-служба ТОФ в понедельник.

В субботу синоптики распространили штормовое предупреждение для Приморья на понедельник. Согласно прогнозу, в связи со смещением активного южного циклона, ночью и днем 18 ноября на большей территории Приморского края ожидаются сильные дождь и снег, в отдельных районах очень сильные. Ожидаются гололед, в отдельных районах метель, на дорогах будет гололедица, снежный накат. Ночью во вторник осадки ослабеют, местами сохранится небольшой и умеренный снег.

"Из-за существенного ухудшения погодных условий в Приморском крае, в местах дислокации сил Тихоокеанского флота на территории Владивостока и в акватории залива Петра Великого, в Татарском проливе и проливе Лаперуза введен режим повышенной штормовой готовности. Мощные снежные заряды сопровождаются сильным ветром до 25-30 м/с, на мысах Поворотный и Белкина порывы до 35 м/с. В заливе Петра Великого ожидается волна до 3,5 м", - сообщила пресс-служба.

В пунктах базирования ТОФ приняли дополнительные меры безопасности, усилили дежурно-вахтенную службу, произвели герметизацию кораблей. Аварийно-спасательные силы и буксирные суда привели в повышенную готовность. Военнослужащие приступили к расчистке снега, на военных аэродромах работает снегоуборочная техника.

На время непогоды полеты самолетов и вертолетов морской авиации осуществляются по фактической погоде, в связи с гололедом ограничено перемещение техники, корабли и суда, действующие в море, заблаговременно ушли в безопасные прибрежные районы. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

Теги
РоссияПриморский край
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