В хабаровском аэропорту некоторые рейсы задерживаются из-за метели

ХАБАРОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Рейсы в несколько городов и поселений задерживаются в хабаровском аэропорту из-за непогоды, накрывшей дальневосточные регионы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровск (Новый).

В понедельник циклон с западных регионов страны и циклон с Японского моря накрыли Приморье, Амурскую и Еврейскую автономную области и Хабаровский край. В регионах сильные осадки и порывистый ветер.

"Задержаны рейсы на Николаевск-на-Амуре, Чумикан по метеоусловиям в аэропорту прибытия, на Магадан, Южно-Сахалинск и другие города и поселения. Сегодня также сразу несколько воздушных судов использовали хабаровский аэропорт как запасной аэродром. Это связано с неблагоприятными метеоусловиями в аэропортах прибытия", - сказали в пресс-службе.

В качестве запасного хабаровский аэропорт использовали самолеты авиакомпании "Аврора", которые должны были отправиться во Владивосток, а также "Сибирь" и "Уральские авиалинии", следовавшие в Благовещенск. В ближайшее время ожидается посадка еще одного самолета авиакомпании "Сибирь", экипаж которого принял решение не совершать посадку в Благовещенске из-за метеоусловий.

В Хабаровске сильная метель, дует ветер со скоростью 16 м/с, упала видимость. В аэропорту расчищают взлетно-посадочную полосу. Циклон будет влиять на Хабаровский край еще несколько дней.