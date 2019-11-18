Рейсы Royal Flight из Сибири в Таиланд задержали на несколько часов

ТОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Вылеты самолетов авиакомпании Royal Flight из Томска и Новосибирска в Паттайю и Пхукет (Таиланд) задерживаются по техническим причинам на несколько часов. Об этом ТАСС рассказали сотрудники транспортных прокуратур региона.

Так, помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк рассказал о задержке вылета рейса Томск - Паттайя на 7,5 часов. "Вылет задержан по техническим причинам. На рейс было зарегистрировано 235 пассажиров, их накормили и напоили, тем, кто согласился, была предоставлена гостиница", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, рейс должен был выполнять самолет Boeing 757. Он прибыл из Таиланда в 01:59 (21:59 мск 17 ноября) и должен был вылететь в обратном направлении в 04:30. На данный момент предварительное время отправления - 12:00 местного времени.

В свою очередь помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова уточнила ТАСС, что вылет рейса Новосибирск - Пхукет задерживается уже на 12 часов.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет должен был вылететь в 01:00 (21:00 мск 17 ноября), но вылет состоится ориентировочно в 12:00 (08:00 мск).

"Техническая причина задержки рейса. Эта авиакомпания не подлежит надзору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, поэтому конкретизировать причину мы не можем", - уточнила Горбунова. Она отметила, что 235 пассажиров этого рейса также обеспечены едой и напитками.