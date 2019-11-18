Эксперты: на Камчатке необходимо создать систему удаленного обучения языкам КМНС

ТАСС, 18 ноября. Министерству образования Камчатского края стоит рассмотреть возможность создания системы дистанционного преподавания языков коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и принять дополнительные меры по подготовке преподавателей. Такая рекомендация содержится в резолюции международной конференции "Сохранение и развитие родных языков и культуры КМНС, проживающих на территории Камчатского края" (имеется в распоряжении ТАСС), согласованной и принятой оргкомитетом.

Во время встречи президента России Владимира Путина с представителями общественности Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме 2019 года была поднята проблема сохранения языков малочисленных народов, в том числе удэгейцев. Глава государства поручил своему полномочному представителю в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу обратить внимание на проблему обучения на удэгейском языке.

Согласно документу, участники конференции рекомендуют Минобразования Камчатского края "рассмотреть вопрос о внедрении системы дистанционного электронного обучения родным языкам малочисленных народов, используя опыт успешных интернет-проектов и технологий по изучению языков". Также министерству рекомендовано принять дополнительные меры по обучению преподавателей этих языков и использовать в обучении детей дошкольного и начального школьного возраста методику "языкового гнезда" (полное погружение в среду изучаемого языка).

Делегаты также выражают в резолюции озабоченность недостаточным количеством квалифицированных специалистов по родным языкам КМНС в органах местного самоуправления региона. Кроме того, они призвали власти региона принять меры по подготовке журналистов для этнических изданий и СМИ на языках малочисленных народов.

По словам и. о. министра образования Камчатского края Евгении Орешко, сейчас власти формируют региональную государственную программу сохранения языков КМНС. "Поручения резолюции, которая была сформирована по итогам работы конференции, обязательно будут приняты во внимание в ходе реализации этой программы", - цитирует министра пресс-служба правительства Камчатки.