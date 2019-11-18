ЦОДД призвал водителей быть аккуратными на дорогах в Москве из-за тумана

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей о тумане в Москве и призвал их соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщается в понедельник на странице центра в "Twitter".

"В Москве сильный туман, видимость плохая. Будьте внимательны на дороге, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим. Хорошей рабочей недели", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте Гидрометцентра РФ сообщалось, что в понедельник в столице ожидаются облачная с прояснениями погода с небольшим дождем и температурой воздуха до 7 градусов тепла.

В ночь на вторник будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура в Москве опустится до 1-3 градусов тепла, в Подмосковье возможны заморозки до 2 градусов ниже нуля.