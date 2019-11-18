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Расчистку 50 км рек в Приморье проведут до конца года

На эти цели из краевого бюджета направлено более 220 млн рублей
Описание
© Михаил Почуев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Подрядные организации выполнят очистку 26 участков рек в Приморском крае до конца 2019 года. Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, эта мера позволит уменьшить негативные последствия весеннего половодья.

"Сильные дожди минувшего лета выявили необходимость проведения неотложных работ на 26 участках рек и ручьев протяженностью более 50 км. На этих объектах необходимо расчистить русла рек и береговую линию от наносов, завалов, заторов, включая срезку, корчевание кустарника и мелколесья. Это позволит максимально снизить риск расширения зон подтопления и разрушения защитных гидротехнических сооружений. Так, до конца года будут завершены работы в 10 муниципальных образованиях Приморья", - говорится в сообщении.

На эти цели из краевого бюджета направлено более 220 млн рублей. К настоящему времени заключены необходимые контракты, на большинстве территорий расчистка уже началась. Как пояснили в краевом департаменте природных ресурсов, именно осень и начало зимы - самое оптимальное время для этих работ, так как в реках понижается уровень воды и грунт не позволяет вязнуть технике.

Подобные масштабные работы на реках региона ведутся второй год и уже дали свои результаты. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, осенью и зимой прошлого года в мероприятия по расчистке русел рек и дноуглублению из регионального бюджета было вложено 183 млн рублей. Благодаря этим мерам предварительный ущерб от паводков в 2019 году составил около 1,5 млрд рублей, тогда как в 2018 году при гораздо меньших осадках он составлял порядка 2,5 млрд рублей.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, а также сходу селей во Владивостоке.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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