В Ставропольском крае наградили учительницу, спасшую детей

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Учительницу школы № 3 Нефтекумска (Ставропольский край) Марию Аксакалову, которая спасла детей от напавшего с ножом мужчины, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров наградил медалью, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Сегодня на планерке губернатор вручил учительнице медаль "За заслуги перед Ставропольским краем", - сказал собеседник агентства. Владимиров поздравил учительницу и сказал, что гордится ее поступком.

Ранее Аксакалову наградили полицейские. Они вручили ей благодарственное письмо, цветы и ценный подарок.

По данным следствия, днем 9 ноября вооруженный ножом мужчина, демонстрируя неадекватное поведение и выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке в городе Нефтекумске. Это увидела учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы. Женщина преградила путь мужчине, а детям сказала бежать. Нападавший попытался ударить ее ножом, но учительница смогла убежать.

Нападавший ранее судимый Владимир Давыдов взят под стражу. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений").