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Медведев поздравил коллектив "Вымпела" с 70-летием предприятия

Премьер-министр отметил, что "Вымпел" обладает большим техническим и научным потенциалом, новейшим технологическим оборудованием, а также уникальной испытательной базой

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив предприятия "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" им. И. И. Торопова" с 70-летием со дня его образования. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Сегодня "Вымпел" является одним из ведущих предприятий в отрасли, которое обладает большим техническим и научным потенциалом, новейшим технологическим оборудованием, уникальной испытательной базой. Это позволяет ему успешно решать задачи любой сложности, обеспечивать российскую армию современным высокоточным ракетным вооружением, многие образцы которого не имеют аналогов в мире", - подчеркнул премьер.

Медведев также отметил труд коллектива бюро, благодаря которому были созданы комплексы бомбардировочного вооружения для самолетов, ракеты класса "воздух - воздух" и "земля - воздух", пусковые и катапультные устройства к ним, зенитные управляемые ракеты для сухопутных и морских ЗРК. "Главное - в конструкторском бюро работает высокопрофессиональный коллектив, который ответственно относится к своему делу и всегда добивается отличных результатов", - заключил премьер, пожелав работникам и ветеранам предприятия здоровья, удачи и новых достижений.

"Вымпел" - одно из ведущих российских конструкторских бюро, занимающееся разработкой и производством управляемых ракет класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Бюро было образовано 18 ноября 1949 года на базе авиационного завода № 134 в Тушино.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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