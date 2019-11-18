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Снежный циклон переместится из Приморья на Сахалин

Во Владивостоке из-за циклона прошли рекордно сильные снегопад и дождь, общее количество осадков составило 42 мм
Описание
© Сергей Красноухов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Снежный циклон, который в понедельник принес в Приморье гололед, аварии на ЛЭП и задержки авиарейсов, смещается от восточного побережья края в сторону Сахалина, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"На данный момент больше всего снега выпало в западных районах Приморья а также в Уссурийске - 30 мм, в Халкидоне - 27 мм, и в Дальнереченске - 21 мм. Рекордно сильным оказался снегопад и дождь во Владивостоке, где общее количество осадков составило 42 мм при месячной норме в 31 мм. Сейчас циклон находится вблизи восточного побережья края, а завтра к утру он должен подойти к Сахалину", - сказал представитель гидрометцентра.

По прогнозу ведомства, в Приморье лишь местами сохранится небольшой снег в ближайшие часы. Но вслед за циклоном в край придет холодный воздух с севера, и общий температурный фон понизится. Минимальная температура составит от минус 8 до минус 17 градусов, максимальная - до минус 4 градусов на юге.

Несмотря на прояснение погоды, в аэропорту Владивостока продолжаются задержки рейсов на вылет и прилет. Всего задержано 13 рейсов, как по российским, так и по международным направлениям, максимальная задержка составляет пять часов.

Восстановление

Аварийные бригады Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) завершили все восстановительные работы на территории региона. Ранее сообщалось о 15 небольших авариях на электросетях, связанных с непогодой. В течение дня фиксировались единичные отключения, большая часть из которых пришлась на южные районы края и побережье. Основная работа велась на линиях 6-10 кВ.

"Сложная дорожная обстановка существенно сказывается на сроках начала восстановительных работ. Обход ЛЭП осложнил прошедший снегопад. Всего в работе было задействовано 15 бригад энергетиков. В "Приморских электрических сетях" продолжает действовать режим повышенной готовности", - сообщили в пресс-службе ДРСК.

Как сообщила пресс-служба мэрии Владивостока, предстоящей ночью спецмашины продолжат убирать дороги. Тракторы-щетки, грейдеры, снегоотвалы, пескоразбрасыватели - всего 154 спецмашины будут работать во всех районах Владивостока. Проезжую часть будут обрабатывать противогололедными реагентами и песко-соляной смесью.

Из-за непогоды в понедельник в Приморье были отменены свыше 20 междугородних автобусных рейсов, задержаны 15 рейсов на вылет и прилет в аэропорт Владивостока. В городе были закрыты для проезда улица Шефнера и объездная трасса Де-Фриз - Седанка - Патрокл. По последней информации, движение по трассе восстановлено.

Теги
РоссияПриморский крайСахалинская областьДальний Восток
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