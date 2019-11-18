СМИ: авиакомпания Qantas поддержит стюардессу в суде против солиста Black Eyed Peas

СИДНЕЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Крупнейший перевозчик Австралии - авиакомпания Qantas - заявила, что поддержит свою сотрудницу в суде против солиста группы Black Eyed Peas Уильяма Адамса, если он не откажется от обвинений в расизме в ее адрес. Об этом в понедельник сообщает австралийское издание The Sydney Morning Herald со ссылкой на заявление представителя авиакомпании.

Фронтмен Black Eyed Peas рэпер Уильям Адамс на своей странице в Twitter опубликовал полное имя бортпроводницы Qantas, которая, по его утверждению, 16 ноября во время рейса Брисбен - Сидней была необоснованно груба с ним из-за того, что он афроамериканец. "Мне неприятно это говорить, но я и моя группа получили наихудшее обслуживание от чрезмерно агрессивной стюардессы. Я не хочу верить, что она расист, но она очевидно была настроена против людей с темной (кожей)", - написал он.

В авиакомпании настаивают на том, что конфликт является "недоразумением", возникшим из-за того, что Адамс из-за шумоподавляющих наушников не слышал обязательный инструктаж экипажа, а после вступил в спор с бортпроводницей из-за ее требования убрать ноутбук.

Представитель Qantas отметил, что внутреннее расследование, проведенное компанией сразу после инцидента, не выявило никаких признаков того, что члены экипажа самолета допустили ошибку во время обслуживания пассажиров. "Если не последует опровержения обвинений, и наш сотрудник выразит намерение продолжить это (разбирательство), мы готовы предоставить юридическую поддержку для этого", - сказал представитель пресс-службы авиакомпании.