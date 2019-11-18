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IV Всемирный медиасаммит пройдет в Пекине

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман предложил выработать на следующем форуме хартию мировых СМИ по борьбе с фейковыми новостями и дезинформацией
Описание
© Андрей Кириллов/ТАСС

ШАНХАЙ, 18 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. IV Всемирный медиасаммит намечено провести в 2020 году в Пекине. Такое предложение агентства "Синьхуа" поддержали участники состоявшегося в понедельник в Шанхае заседания президиума Всемирного медиасаммита.

Мероприятие, которое прошло по инициативе агентства "Синьхуа", собрало за круглым столом крупнейшие СМИ - информационные агентства ТАСС, Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, ANSA, Kyodo, "Россия сегодня", британскую телерадиовещательную корпорацию Би-би-си, телекомпанию Al Jazeera, южноафриканскую медиагруппу Naspers, индийскую газету The Hindu.

Вместе с тем было решено в рабочем порядке уточнить время проведения форума.

Участники заседания откровенно и заинтересованно обсудили такие важные вопросы деятельности СМИ, как обеспечение безопасности репортеров, защита самой информации, подготовка квалифицированных журналистских кадров. Много говорилось о возможностях и вызовах, связанных с быстрым изменением самого медийного ландшафта, в котором все более весомую роль играют мобильные гаджеты, социальные сети.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман предложил на следующем форуме выработать специальную хартию мировых СМИ по борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями. Проект хартии может быть разработан ТАСС совместно с другими членами президиума Всемирного медиасаммита. Об опасности распространения ложной информации говорили практически все участники заседания.

I Всемирный медиасаммит состоялся в 2009 году в Пекине, следующий по инициативе ТАСС прошел в 2012 году в Москве. Местом проведения третьего форума в 2016 году была выбрана Доха (Катар).

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