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"Аэроэкспресс" продлит маршрут от аэропорта Шереметьево до Одинцова

По обновленному маршруту будут курсировать двухэтажные поезда

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении начнут курсировать в Одинцово до декабря 2019 года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании.

В пресс-службе ООО "Аэроэкспресс" ТАСС уточнили, что движение поездов откроется до декабря 2019 года.

"Организация сквозного движения аэроэкспресса от Шереметьева до Одинцова - закономерный и важный шаг в рамках интеграции "Аэроэкспресса" в единую транспортную систему агломерации. Сотни тысяч жителей получат возможность добраться напрямую до аэропорта с комфортом и без пересадок", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Аэроэкспресса" Алины Бисембаевой.

Всего будет курсировать 40 пар поездов. Интервал отправления сохранится прежний - каждые 30 минут. Маршрут аэроэкспрессов пройдет, в том числе, через крупнейшие деловые кластеры "Сколково" и "Москва-Сити". На участке от Одинцова до Белорусского вокзала поезда будут делать промежуточные остановки на станциях Баковка, Инновационный Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево-1, Фили, Тестовская, Беговая. Далее от Белорусского вокзала аэроэкспрессы проследуют с остановкой на платформе Окружная, а также с новой остановкой на Савеловском вокзале.

С новым маршрутом пассажиры смогут добраться от инновационного центра "Сколково" до аэропорта Шереметьево с комфортом и без пересадок за 1 час 20 минут, от делового центра "Москва-Сити" - за час. По обновленному маршруту будут курсировать двухэтажные аэроэкспрессы повышенной вместительности и комфортности производства швейцарской компании Stadler. "Продление маршрута стало возможным благодаря запуску Московских центральных диаметров, развитию железнодорожной инфраструктуры и сотрудничеству "Аэроэкспресса" и ЦППК", - уточняется в сообщении.

ООО "Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 130 млн человек. Пассажирами "Аэроэкспресса" в 2018 году стали более 12 млн человек.

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