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Эксперт: учеба братьев и сестер в одной школе решит психологические и финансовые проблемы

Госдума приняла закон о преимуществе при зачислении детей в детсад или начальную школу, где уже учатся их родные братья или сестры

СТАВРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Реализация закона о преимуществе при зачислении детей в одно учебное заведение с их братьями и сестрами сэкономит родителям время на доставку детей до школы, избавит от многих финансовых затрат, а также поможет с решением возникающих у детей психологических проблем, считает уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

Госдума 14 ноября приняла закон о преимуществе при зачислении детей в детсад или начальную школу, где уже учатся их родные братья или сестры.

"Для родителей это удобнее тем, что не тратится время на отвоз детей в несколько школ. Кроме того, старший брат или сестра могут с младшим пойти вместе в одну школу, освобождается родитель. Если школа далеко - это постоянные недосыпы, транспортные переезды. Теперь будет удобно то, что одна школа, одни требования, одни учителя, общие темы для обсуждения в семье, одна школьная форма. А это означает, что финансовые и психологические проблемы будут решены", - сказала ТАСС Адаменко.

Она подчеркнула, что иногда дети не хотят ходить в школу, когда она далеко или, когда, предположим, брат, учится далеко. По словам Адаменко, муниципалитеты порой отказывают в зачислении детей в ту или иную школу из-за отсутствия, например, обязательной прописки. "Мы сегодня детей загоняем в такие рамки, когда они перестают хорошо учиться, перестают любить ходит в школу, не хотят идти далеко в школу", - сказала детский омбудсмен.

Она рассказала, что к ней на Ставрополье обращались семьи с подобными вопросами, и ей приходилось вмешиваться в их решение и восстанавливать права детей. "К сожалению, факт нарушения прав детей, когда не принимают в школу братьев и сестер, живущих на одной территории, возле одной школы, имеет место. И ко мне, как к уполномоченному, за последние годы [поступало] немало таких обращений. Порой родители вынуждены возить детей в школы, расположенные на другом конце города, это в корне неправильно, и это не работает в интересах детей", - сказала Адаменко.

По ее словам, Ассоциация уполномоченных по правам ребенка РФ неоднократно поднимала вопрос о том, чтобы закрепить в Семейном кодексе право преимущественного приема детей хотя бы в начальные классы и детские сады, где уже учатся братья и сестры. "Мы, правозащитники, приветствуем этот законопроект, потому что отсутствие единого федерального требования для регионов нарушало права детей и родителей. Это очень правильное и своевременное решение", - добавила она.

О законе

Как говорится в тексте закона, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры. Поправки внесены в Семейный кодекс РФ и закон об образовании.

В рамках первого чтения речь шла только о праве на зачисление детей в начальные классы той же школы, где учатся их братья или сестры. Как пояснил ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, ко второму чтению было решено распространить действие поправок и на детские сады. Спикер отметил, что иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается: в итоге образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре, а родители вынуждены водить детей по разным школам и садам. Володин добавил, что принятие закона сделает положение о праве детей учиться вместе со своими братьями и сестрами общим для всех регионов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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