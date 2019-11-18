МИД КНР назвал "ошибкой" посещение министром Швеции награждения китайского публициста

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник на брифинге назвал ошибкой посещение министром культуры, спорта и по вопросам демократии Швеции Амандой Линд церемонии заочного награждения задержанного в Китае публициста Гуй Миньхая премией правозащитной организации ПЕН-клуб.

"Китай является страной с верховенством права. Гуй Миньхай нарушил законодательство КНР. Органы судебной власти Китая привлекли его к ответственности согласно национальному законодательству и в то же время защищают его законные права", - указал он.

"Посещение шведским министром соответствующего мероприятия является ошибкой. Китай твердо выступает против любых действий, которые подрывают юридический суверенитет КНР", - отметил Гэн Шуан.

Дипломат не дал прямого ответа на просьбу журналистов прокомментировать заявление посла Китая в Швеции Гуй Цунъю о том, что в случае посещения представителем правительства королевства церемонии награждения КНР "обязательно примет ответные меры".

"Таков мой ответ", - резюмировал дипломат на просьбу журналистов разъяснить, какие именно ответные меры планирует принять правительство Китая.

В пятницу правозащитная организация ПЕН-клуб присудила премию имени Курта Тухольского осужденному в Китае гонконгскому публицисту Гуй Миньхаю, который также является подданным Швеции.

Дело Гуй Миньхая

Отношения между Швецией и Китаем в настоящее время достаточно натянуты, не в последнюю очередь из-за дела задержанного в Китае подданного Швеции Гуй Миньхая.

Гуй Миньхай - публицист и издатель из Гонконга, который распространял книги, содержавшие критику в адрес политического руководства и Коммунистической партии Китая. Он исчез в октябре 2015 года в Таиланде, где проводил отпуск, после чего в иностранных СМИ появилась информация, что его похитили китайские спецслужбы. В январе 2016 в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV) была показана видеозапись, на которой Гуй Миньхай заявил, что вернулся в Китай по собственной воле, чтобы понести ответственность за ДТП с его участием в декабре 2003 года, в результате которого погибла школьница. С октября 2017 года после почти двух лет тюрьмы Гуй Миньхай находился под домашним арестом в городе Нинбо (провинция Чжэцзян, Восточный Китай).

15 ноября телеканал SVT сообщил о том, что МИД Швеции вызывал прибывшего в королевство в 2017 году посла Китая Гуй Цунъю для консультаций по меньшей мере 40 раз.