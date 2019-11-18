"Одноклассники" запустили голосование за лучший фильм, сериал и блог

В социальной сети "Одноклассники" началось голосование за номинантов премии "Самый ОК!". Пользователи в специальном приложении выберут лучшее шоу, сериал, фильм, хит, спортивную трансляцию и блогера 2019 года.

На премию "Самый ОК!" номинировали проекты, созданные российскими производителями контента: студиями, телеканалами, агентствами, СМИ и блогерами. Главное условие - контент должен быть представлен в "Одноклассниках".

На звание лучшего фильма года претендуют "Т-34", "Тобол", "Балканский рубеж", "Громкая связь" и "Семь ужинов". Лучший сериал пользователям предстоит выбрать из пяти: "Слепая", "Реальные пацаны", "СеняФедя", "Другие", "Содержанки".

В категории "Шоу года" представлены "Голос. Дети", "Последний герой. Актеры против экстрасенсов", "Форт Боярд", "Решала", "Ты супер!", в номинации "Хит года" - "Грустный Дэнс" (Artik & Asti feat. Артем Качер), "Life" (Zivert), "Зацепила" (Артур Пирожков), "Аллея" (JONY), "Витаминка" (Тима Белорусских). Среди спортивных трансляций - II Европейские игры 2019, UFC 242: Хабиб - Порье, The International 2019, Ла Лига и Серия А, "Зенит" -"Локомотив".

На звание лучшего блогера года претендуют Двое и алоэ, Юлия Фомина, Вокруг Светы, Ольга Дори, Crazy Russian и Неугомонные.

Голосование продлится до 9 декабря. Принять участие в нем можно на любой платформе: в десктопной и мобильной версии ОК, в приложениях соцсети для iOS и Android.

Группы победителей получат специальную отметку, которая выделит их в соцсети среди других сообществ.

В 2018 году премия "Самый ОК!" прошла в первый раз. В голосовании приняли участие 1,8 млн пользователей соцсети.