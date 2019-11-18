Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Декларации прокурора Москвы и других чиновников могут выборочно проверить вновь

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о повторной проверке в отношении прокурора Москвы Дениса Попова

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Прокурор Москвы и другие чиновники, подававшие декларации о доходах, расходах и имуществе, в любое время могут быть подвергнуты повторной проверке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть соответствующие органы, при необходимости они проводят проверки в отношении всех лиц, которые могут быть подвержены таким проверкам, - подчеркнул представитель Кремля. - Это постоянный процесс. Все, кто заполняет и подает декларации, они могут быть подвергнуты выборочной проверке". Он добавил, что не располагает информацией о повторной проверке в отношении прокурора Москвы Дениса Попова.

Ранее Песков отмечал, что в отношении имущества семьи Попова может быть проведена повторная проверка, если появится такая необходимость. Об этом он сказал, комментируя публикации о том, что супруга прокурора якобы приобрела недвижимость в Черногории, которая не была отражена в декларации Попова. По словам представителя Кремля, случаев, когда проверяющие допускали ошибку и не могли обнаружить имущество, которые чиновники скрыли от декларирования, не было. Песков подчеркнул, что вся эта деятельность регламентирована и претензий по этому направлению не возникало.

Фонд борьбы с коррупцией сообщил о том, что супруга Попова якобы приобрела недвижимость в Черногории, которая никак не отражена в декларации прокурора. На вопрос о том, проводилась ли проверка перечня имущества Попова перед его назначением, Песков ответил утвердительно. "Перед такими назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных, предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании, - подчеркнул ранее представитель Кремля. - Сам факт назначения говорит о том, что никаких нарушений соответствующего законодательства не найдено".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Австрийский частный университет откроет на Хайнане вуз для обучения в сфере услуг
Учебное заведение получит статус объекта стратегического сотрудничества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС