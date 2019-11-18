Декларации прокурора Москвы и других чиновников могут выборочно проверить вновь

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Прокурор Москвы и другие чиновники, подававшие декларации о доходах, расходах и имуществе, в любое время могут быть подвергнуты повторной проверке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть соответствующие органы, при необходимости они проводят проверки в отношении всех лиц, которые могут быть подвержены таким проверкам, - подчеркнул представитель Кремля. - Это постоянный процесс. Все, кто заполняет и подает декларации, они могут быть подвергнуты выборочной проверке". Он добавил, что не располагает информацией о повторной проверке в отношении прокурора Москвы Дениса Попова.

Ранее Песков отмечал, что в отношении имущества семьи Попова может быть проведена повторная проверка, если появится такая необходимость. Об этом он сказал, комментируя публикации о том, что супруга прокурора якобы приобрела недвижимость в Черногории, которая не была отражена в декларации Попова. По словам представителя Кремля, случаев, когда проверяющие допускали ошибку и не могли обнаружить имущество, которые чиновники скрыли от декларирования, не было. Песков подчеркнул, что вся эта деятельность регламентирована и претензий по этому направлению не возникало.

Фонд борьбы с коррупцией сообщил о том, что супруга Попова якобы приобрела недвижимость в Черногории, которая никак не отражена в декларации прокурора. На вопрос о том, проводилась ли проверка перечня имущества Попова перед его назначением, Песков ответил утвердительно. "Перед такими назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных, предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании, - подчеркнул ранее представитель Кремля. - Сам факт назначения говорит о том, что никаких нарушений соответствующего законодательства не найдено".