Внедрение электронных виз для въезда в Карелию увеличит поток туристов в 1,5 раза

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 ноября. /ТАСС/. Упрощение порядка въезда в Карелию по электронным визам увеличит поток туристов в регион более чем в 1,5 раза, сообщил в понедельник ТАСС министр экономического развития республики Павел Буренков.

В кулуарах Петербургского международного культурного форума начальник отдела стратегического развития туризма Минэкономразвития РФ Марина Никитина рассказала журналистам о планах расширить список регионов, где для иностранцев начнут работать электронные визы, включив в него Карелию, Алтайский и Краснодарский края.

"Внедрение электронной визы и реализация комплекса мер по развитию туристской инфраструктуры на приграничных территориях Республики Карелия будет способствовать в долгосрочной перспективе увеличению туристского потока более чем в 1,5 раза", - сказал собеседник агентства.

Глава регионального Минэкономразвития отметил, что власти Карелии давно ведут работу над включением республики в пилотный проект по внедрению электронных виз для иностранцев. Опыт городов, где уже работает упрощенный режим въезда для зарубежных гостей, демонстрирует положительный эффект для экономики принимающей стороны. В том числе за счет иностранных туристов, что важно для такого приграничного региона, как Карелия.

По словам Буренкова, для Карелии установление упрощенного порядка въезда станет знаковым событием. Регион на постоянной основе сотрудничает с североевропейскими странами, в том числе в сфере туризма. "Это представляется особенно актуальным в связи с празднованием в 2020 году столетнего юбилея Республики Карелия. На протяжении всего года правительством региона запланированы различные экономические, культурные, спортивные и образовательные мероприятия, участниками которых станут наши зарубежные коллеги", - отметил Буренков.

С августа 2017 года электронная виза действует для туристов, приезжающих в регионы Дальнего Востока, а также в Калининградскую область. С 1 октября заработал режим электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.