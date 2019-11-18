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Мосгорсуд оставил под арестом участника акции 27 июля Емельянова

По версии следствия, он схватил бойца ОМОН сзади за форму, лишая его свободы передвижения и причиняя физическую боль

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу защиты на арест участника несанкционированной акции 27 июля в центре столицы Владимира Емельянова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд признал законным решение поместить Емельянова в СИЗО", - сказал собеседник агентства. Адвокат Григорий Червонный просил суд перевести под домашний арест его подзащитного, чтобы тот помогал своим престарелым бабушке и прабабушке, у которых нет иного попечителя.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Емельянова до 14 декабря. Он обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ - в применении не опасного для здоровья насилия к представителю власти. По версии следствия, на акции 27 июля Емельянов схватил бойца ОМОН сзади за форму, потянул его на себя, лишая тем самым свободы передвижения и причиняя физическую боль.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

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