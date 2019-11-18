Австрийский частный университет откроет на Хайнане вуз для обучения в сфере услуг

ХАЙКОУ /Китай/, 18 ноября. /ТАСС/. Австрийский престижный частный университет MODUL ("Модуль") откроет международный институт туризма и гостиничного хозяйства в южнокитайской провинции Хайнань для подготовки профессиональных кадров региональной сферы услуг. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Новый вуз будет выпускать специалистов мирового уровня. Проект реализуется при поддержке администрации города Вэньчана (восточное побережье острова) и финансовом содействии китайской инвестиционной компании "Синлэ хайвэнь". Обучение и преподавание в этом учебном заведении, которое получило статус объекта стратегического сотрудничества, будет осуществляться с привлечением студенческой молодежи и преподавателей со всего мира.

Университет MODUL при торгово-промышленной палате Вены действует с 1908 года. Согласно рейтингу Евросоюза U-Multirank, он входит в число 25 лучших вузов мира. Среди преподаваемых в этом учебном заведении специальностей - международный менеджмент, новые технологии СМИ, общественное управление, устойчивое развитие, туризм и гостиничное хозяйство. Ранее MODUL открыл в Нанкине (провинция Цзянсу, Восточный Китай) Школу туризма и гостиничного хозяйства.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создаст привлекательные условия для инвесторов, сформирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.