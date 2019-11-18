Плату за обращение с ТКО в Курской области в 2020 году увеличат на 20%

КУРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Плату за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для населения Курской области по итогам замеров накопления мусора и для стабилизации финансового положения региональных операторов увеличат на 20%, сообщил в понедельник в ходе оперативного заседания замгубернатора региона Алексей Смирнов.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

В ноябре в Минприроды РФ отмечали 16 субъектов России, в том числе Курскую область, где существует риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО. В Курской области также имелся высокий риск банкротства региональных операторов.

"В декабре 2018 года мы начали работу по замерам для установления новых нормативов, замеры закончены. Параллельно ведем работу с тарифами - рассчитываем, что плата будет порядка 90 рублей на человека, до этого было 75 рублей. Эти изменения нам позволят выйти из этой зоны [риска банкротства регоператоров и прекращения вывоза мусора]. Те региональные операторы, которые судились с нами в прошлом году, подтвердили, что эти нормативы для них понятны и экономически обоснованы", - сказал Смирнов.

Новые тарифы вступят в силу с 2020 года. Утвержденные после замеров новые нормативы накопления ТКО - в декабре 2019 года.

Вопрос тарифов на вывоз мусора в Курской области вызвал общественный резонанс, что привело осенью 2018 года к дополнительному изучению властями региона нюансов формирования тарифов по обращению с ТКО. В итоге нормы накопления для жителей региона снизили на 30%, плата за вывоз мусора - в среднем на 28%. Компании "Экопол" и "Спецавтобаза" выразили несогласие, отметив, что установленная плата за оказание услуг экономически невыгодна для региональных операторов.