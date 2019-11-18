Мария Бутина поблагодарила Владимира Путина за помощь в ее освобождении из тюрьмы в США

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Осужденная в США и вернувшаяся на родину россиянка Мария Бутина в понедельник на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за ее защиту.

"Особое слово у меня для президента Российской Федерации, потому что меня, всего лишь студентку из какого-то университета, защищал даже президент Российской Федерации, потому что быть гражданином России более чем достаточно для того, чтобы сам президент выступил в твою поддержку. Я бы хотела выразить огромную благодарность Владимиру Владимировичу за его неоднократные высказывания в мою защиту", - сказала она.

"Я это видела, я это знаю, я это очень ценю. Я очень горжусь, что я родилась, выросла здесь и что я являюсь гражданкой России. Я надеюсь в будущем принести пользу своей родине", - добавила Бутина.

В свою очередь Москалькова указала на роль, которую сыграл Путин не только в судьбе Бутиной, но и в судьбе российских соотечественников, которые "попали в трудную жизненную ситуацию за рубежом или стали заложником политических инсинуаций и межгосударственных сложных отношений". "Буквально как лев борется за каждого гражданина Российской Федерации", - подчеркнула она.

Приехавшая в США на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения. Россиянка 13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США, и 26 апреля 2019 года была приговорена к 1,5 года тюрьмы. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября, в субботу она вернулась на родину.