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Лекция вице-президента Академии наук в Ульяновске открыла программу "Базовые школы РАН"

Андрей Адрианов прочитал лекцию о Мировом океане

УЛЬЯНОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов в понедельник прочитал в ульяновской гимназии №1 лекцию о Мировом океане. По словам Адрианова, она открыла цикл мероприятий по плану проекта "Базовые школы РАН".

"Мы начинаем реализацию крупного проекта Российской академии наук и Министерства просвещения Российской Федерации - это создание базовых школ РАН. Гимназия №1 в городе Ульяновске - это базовая школа РАН, получившая этот статус, и, мы надеемся, что к образовательному процессу, к чтению лекций мы сможем привлечь ведущих российских ученых, членов Российской академии наук, и я с большим интересом откликнулся на это приглашение прочитать здесь лекцию. Я рассказывал о Мировом океане, о том, какие загадки нам предстоит раскрыть, изучая глубины Мирового океана", - сказал Адрианов журналистам.

По его словам, сейчас степень изученности Мирового океана крайне мала. "Даже если проводить сравнение изученности ближнего космоса и глубин океана, то здесь можно привести такие примеры: в ближнем космосе уже побывало 570 человек, а сколько человек опускалось на максимальные океанские глубины? Всего лишь четыре - [Дон] Уолш, [Жак] Пикар, [Джеймс] Кэмерон и [Виктор] Весково", - пояснил Адрианов.

Он также добавил, что сейчас мир стоит на пороге очередной технологической революции, когда страны вступили в активное соревнование по конструированию новых робототехнических средств для изучения глубин Мирового океана. "Мы сейчас имеем возможность, используя и автономные глубоководные аппараты, и управляемые подводные аппараты опуститься на максимальные океанские глубины, и получаем совершенно новую информацию, пересматриваем наше предыдущее воззрение на то, сколько ресурсов в океане, как их можно изъять. Начинается новая технологическая гонка, и кто будет победителем в этой гонке, кто не отстанет в этом техническом соревновании, тот и обеспечит для своих последующих поколений доступ к огромным ресурсам Мирового океана, и прежде всего глубин Мирового океана", - уточнил вице-президент РАН.

Проект "Базовые школы РАН" подготовлен по инициативе президента РАН Александра Сергеева и министра просвещения РФ Ольги Васильевой. В его реализации участвуют 32 пилотных региона. Планируется, что школы такого формата станут центрами дополнительного образования и внешкольной работы, будут сотрудничать с местными университетами и предприятиями, а также обеспечат возможность вовлечения школьников в собственные исследовательские проекты во взаимодействии с академическими центрами.

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