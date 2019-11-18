Московские врачи впервые в России прооперировали рак простаты без разрезов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Столичные хирурги провели первую в России операцию по лечению рака простаты сфокусированным ультразвуком без единого разреза и прокола. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Впервые в России в урологический клинике городской клинической больницы им. С. И. Спасокукоцкого департамента здравоохранения Москвы выполнили показательные операции у больных c локализованным раком предстательной железы при помощи сфокусированного ультразвука высокой интенсивности с использованием новейшего аппарата для ультразвуковой аблации тканей Focal One. В операции также принимали участие специалисты клиники урологии МГМСУ имени А. И. Евдокимова и французские урологи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ультразвуковая аблация тканей эффективна в тех случаях, когда опухоль имеет четкую локализацию и занимает ограниченный участок ткани. Проведение подобного оперативного вмешательства в большинстве случаев не требует дополнительного или повторного лечения и выполняется бесплатно для жителей Москвы по полису обязательного медстрахования. Проведение таких операций на базе урологического центра больницы имени С. И. Спасокукоцкого стало возможным как благодаря профессионализму медиков, так и получению высокотехнологичного оборудования для ультразвуковой аблации тканей. На данный момент это первый и единственный в России аппарат для ультразвуковой аблации тканей подобного рода.

"Ультразвуковая аблация тканей - это высокотехнологичный метод локального лечения опухолей человека, основанный на воздействии высокоинтенсивных cфокусированных ультразвуковых волн, без повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов. Данная технология может применяться при локализованном раке предстательной железы. При ее применении отсутствуют какие-либо разрезы и проколы, которые, к примеру, неизбежны при малоинвазивных или открытых операциях. Данная методика позволяет свести к минимуму количество осложнений как во время, так и после хирургического вмешательства, а пациенты восстанавливаются значительно быстрее, что позволяет им раньше вернуться к активной жизни", - пояснил главный внештатный специалист-уролог столичного департамента Дмитрий Пушкарь.

Около 100 бесплатных операций в год

По информации пресс-службы, операции по новой методике будут внедрены в регулярную клиническую практику городской клинической больницы им. С. И. Спасокукоцкого, в год врачи смогут выполнять порядка 100 аналогичных вмешательств бесплатно для пациента. Больница за прошедшие 25 лет накопила уникальный для России опыт в диагностике и лечении рака предстательной железы, врачи клиники регулярно повышают собственную квалификацию, обучаются за рубежом и работают над внедрением новых методик. На сегодняшний день более тысячи пациентов онкологического профиля в год получают медицинскую помощь в урологических отделениях больницы имени С. И. Спасокукоцкого, для диагностики и лечения здесь используются как ведущие мировые методики, так и собственные разработки.

"Специалисты клиники активно делятся своими знаниями и хирургическим опытом с зарубежными коллегами. На базе клиники с 2014 года работает центр оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии под руководством главного уролога департамента здравоохранения Москвы, профессора Дмитрия Пушкаря. Его операционная бригада, по оценкам зарубежных коллег, входит в тройку лидеров среди 15 мировых клиник, проводивших онлайн-операции при помощи роботов. В больнице проводятся операции на роботической хирургической системе Da Vinci, после которой период восстановления составляет всего несколько дней", - заключили в пресс-службе.