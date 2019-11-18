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Культурная программа "Дней Москвы в Дели" открылась лекцией российского космонавта Ревина

В рамках культурной программы также прошел шахматный турнир с участием чемпиона Москвы международного гроссмейстера Ивана Попова

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Лекцией российского космонавта Сергея Ревина в Институте информационных технологий "Индрапрастха" открылась в понедельник культурная программа "Дней Москвы в Дели". Лекция вызвала интерес студентов и преподавателей вуза.

Как рассказал ТАСС Ревин, большой интерес к космосу со стороны индийских студентов объясняется еще и тем, что Индия готовит полет первого национального космического экипажа, и Россия окажет помощь в подготовке космонавтов из этой страны.

"Еще начиная с первого полета индийского космонавта Ракеша Шармы (летал в космос на корабле "Союз Т-11" в 1984 году - прим. ТАСС) у нас традиционно хорошие отношения в этой области. Поэтому это логично для индийцев продолжать с нами работать", - сказал Ревин.

Он отметил, что у России есть отличная база для подготовки космических экипажей, на которой прошли подготовку немало иностранных граждан, и в России теперь ждут индийский экипаж.

В ходе культурной программы "Дней Москвы в Дели" также прошел шахматный турнир с участием чемпиона Москвы международного гроссмейстера Ивана Попова. Вечером в понедельник в делийском зале "Сири-Форт аудиториум" состоится выступление Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" и вокального коллектива "Кватро".

19 ноября в Нью-Дели пройдет конференция с участием представителей правительства Москвы, а также состоится круглый стол на тему "Умный город", запланированы встречи представителей бизнеса двух столиц. Кроме того, 20 ноября делегация из Москвы отправится в "экономическую столицу Индии" Мумбаи, где также пройдут "Дни Москвы".

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