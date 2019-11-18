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В Ингушетии планируют установить день родного языка

Власти республики планируют объявить 2023 год Годом ингушского языка

МАГАС, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии предлагают установить в регионе праздничную дату - День ингушского языка. Об этом журналистам сообщила пресс-служба правительства республики.

"Мы планируем объявить 2023 год Годом ингушского языка. Этой работе мы должны дать очень серьезный старт, подключить как можно больше ресурсов к процессу. Кроме того, комиссии по сохранению, совершенствованию и развитию ингушского языка нужно проработать вопрос установления праздничной даты День ингушского языка, а также представить предложения по разработке дорожной карты", - передает пресс-служба слова вице-премьера региона Марьям Амриевой.

По ее словам, необходимо акцентировать внимание на производстве мультфильмов и аудиокниг на родном языке, а также увеличении количества телепередач, посвященных вопросам истории и развития языка.

В общеобразовательных учреждениях республики в текущем году обучаются 75 тыс. 490 учащихся. Обучение родному языку обеспечивают 2108 учителей.

В 2009 году в обновленной версии "Атласа языков мира, находящихся под угрозой" ЮНЕСКО сообщалось, что 2500 из 6900 языков мира находятся под угрозой исчезновения. Среди них и языки народов Северного Кавказа (кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, ингушский, чеченский, абхазский, осетинский и другие).

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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