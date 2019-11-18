В Краснодарском крае в 2020 году вырастет число поселений, в которых введут курортный сбор

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Курортный сбор в 2020 году планируют ввести еще в четырех поселениях Краснодарского края, таким образом, он будет взиматься в 12 городах и поселениях региона. Об этом в понедельник ТАСС рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2019 года, в настоящее время он введен в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском, сельских поселениях.

"С 2020 года мы планируем расширить географию взимания курортного сбора и включить сюда еще четыре территории: Должанское, Ейское, Тенгинское и Туапсинское поселения. Муниципалитеты расценили это как возможность для развития и уже подали заявки на участие", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что в целом на Кубани эксперимент по взиманию курортного сбора продолжается успешно, отдыхающие относятся к нововведению с пониманием. "С июля прошлого года поступило более 322 млн рублей. Эти цифры почти вполовину превысили ожидаемые показатели", - отметил глава региона.

По его словам, в Горячем Ключе и Туапсинском районе на средства курортного сбора уже установили уличные тренажеры, благоустроили парковые зоны и детские игровые площадки. Больше всего субсидий получил Сочи - порядка 71 млн рублей. Здесь завершается установка беседок, лавочек, фото-конструкций на набережных. В Геленджике на улучшение курортного облика направлено 12 млн рублей, здесь уже благоустроили общественную территорию, в ближайшее время отремонтируют светомузыкальный фонтан на набережной и установят фото-конструкции.

"По нашим прогнозам, в следующем году в бюджет края поступит не менее 200 млн рублей. Все собранные средства идут исключительно на благоустройство наших курортов, участников эксперимента. Мы стараемся сделать так, чтобы жители и гости смогли увидеть и оценить конкретные результаты курортного сбора. Учитывая, что элементы благоустройства они выбирали сами", - отметил глава региона.

Об эксперименте

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры в курортных городах, где он введен.