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Медалью "Материнская слава" награждены 22 женщины в КБР, воспитывающие пять и более детей

Важным фактором стимулирования рождаемости в республике является единовременная адресная социальная помощь

НАЛЬЧИК, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков вручил 22 женщинам, воспитывающим пятерых и более детей, госнаграду региона - медаль "Материнская слава". Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства КБР.

"В преддверии Дня матери в Колонном зале Дома правительства КБР состоялась церемония вручения государственной награды республики - медали "Материнская слава". Знаком отличия в этом году удостоены 22 женщины, воспитывающие пятерых и более детей. Елизавете Казанцевой, у которой 11 сыновей и дочерей, также вручены ключи от автомобиля "Газель", - говорится в сообщении.

"Когда в семье растет столько детей - это настоящее счастье. Именно в многодетных семьях у детей с малых лет формируется осознание ценности взаимопонимания и трудолюбия, справедливости и единства, добра и бескорыстной помощи. Мы будем и дальше совершенствовать работу по поддержке семьи, материнства и детства, оказывать вам всемерную поддержку, укреплять общественный статус и повышать качество жизни", - цитирует Кокова пресс-служба.

В Кабардино-Балкарии ведется активная последовательная работа по поддержке семьи, материнства и детства, сообщает пресс-служба. "Это снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи, дополнительные выплаты и пособия, льготное ипотечное кредитование, создание новых мест в яслях и детских садах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с 1 января 2018 года на детей в возрасте до 1,5 года, родившихся первыми в семьях, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, осуществляется ежемесячная выплата, размер которой является самым высоким по СКФО и одним из самых высоких в целом по РФ. Сегодня он составляет 11 978 рублей, а с 1 января 2020 года увеличится до 13 707 рублей и будет установлен в том числе для семей при рождении третьего и последующих детей. Период осуществления выплаты продлится до достижения ребенком возраста трех лет.

Важным фактором стимулирования рождаемости в республике также является единовременная адресная социальная помощь в размере 250 тыс. рублей многодетным семьям в связи с рождением пятого ребенка, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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