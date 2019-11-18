На Кубани организовали круглосуточное патрулирование въездов в леса из-за пожаров

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Более 360 человек патрулируют въезды в лесные массивы Краснодарского края, где уже почти две недели тушат природные пожары, сообщается в понедельник на сайте администрации региона.

Лесные пожары в Краснодарском крае начались 7 ноября в Северском районе. По предварительным данным, причиной возгорания стали умышленные поджоги. Краевая прокуратура проводит проверку. На территории региона действует особый противопожарный режим, общая площадь пожаров превышает 22 га.

"В муниципалитетах края по поручению губернатора Кубани организовано круглосуточное патрулирование въездов в лесные массивы. В этой работе принимают участие более 360 человек, в том числе казаки и представители народных дружин", - говорится в сообщении.

За неделю площадь пожаров на землях лесного фонда Кубани сократилась с более чем 100 га до 19. Сейчас действуют два пожара - в Мостовском и Туапсинском районах. Всего в ликвидации пожаров принимают участие около 300 человек, задействовано более 60 единиц техники.

Ранее Минприроды РФ поручило усилить меры пожарной безопасности на Кубани и в Карачаево-Черкесской Республике. Как отмечается на сайте министерства, лесные пожары в этих регионах возникают в основном по вине жителей, что говорит о неудовлетворительной работе надзорных органов с местным населением.