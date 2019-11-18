СПбГУ станет площадкой для первого за пределами Ирана экзамена по персидскому языку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) станет первой площадкой для международного экзамена по персидскому языку, который до этого проводился только в Иране. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе вуза.

"23 ноября 2019 года в СПбГУ состоится тестовая сессия экзамена по персидскому языку AMFA - впервые в мире это международное испытание будет проводиться за пределами Ирана. Персидский стал двадцатым языком, экзамен на знание которого можно сдать в Центре языкового тестирования СПбГУ", - говорится в сообщении.

AMFA - это единственный официальный международный экзамен на определение уровня владения персидским языком, который проводится на основании постановления Высшего совета по культуре Исламской Республики Иран от 2018 года.

"Традиция изучения персидского языка как в России, так и в СПбГУ имеет давнюю и богатую историю. Поэтому для нас особенно радостно, что СПбГУ станет первой в мире организацией, где тестовая сессия будет организована силами местных специалистов при поддержке иранских коллег. У нас уже есть утвержденный эксперт, который сможет провести этот экзамен", - процитировали в пресс-службе директора Центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрия Птюшкина.

Кандидаты, успешно прошедшие испытание, получат международный сертификат, который принимается во всех государственных организациях Ирана. Кроме того, документ станет дополнительным преимуществом при получении учебной иранской визы. В будущем экзамен планируют проводить не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России.