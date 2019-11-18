Участники третьего конкурса "Лидеры России" предложили более 21 тыс. социальных инициатив

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Участники третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России" предложили более 21 тыс. социальных проектов в рамках задания "Сердце лидера". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Всего поступило более 21 тыс. предложений по реализации соцпроектов, направленных на решение актуальных социальных проблем. Среди представленных идей самыми популярными темами стали просвещение и образование, здоровый образ жизни, а также использование искусственного интеллекта для помощи людям", - говорится в сообщении.

Кроме того, заявки поступали на создание социальных проектов по сохранению семейных ценностей, развитию внутреннего туризма, празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Задание "Сердце лидера", в рамках которого участники должны разработать и реализовать какой-либо социально ориентированный проект, появилось в конкурсе в прошлом году.

"Социальная ответственность и готовность помочь людям - неотъемлемая часть лидерства. Однако не у всех конкурсантов достаточно опыта в организации подобных мероприятий. В этом году мы дали участникам выбор - реализовать свой проект или присоединиться к реализации той идеи, которая вызвала у них наибольший отклик", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО, руководителя конкурса Алексея Комиссарова.

По его словам, объединение для реализации одного социального проекта "даст участникам опыт командной работы и позволит масштабировать самые актуальные и полезные проекты".

Комиссаров напомнил, что в прошлом году было реализовано свыше 1 тыс. проектов. При этом многие участники продолжают осуществлять свои проекты после завершения сезона.

Организаторы уточнили, что конкурсанты должны определиться с социальными проектами до 8 декабря. Реализовать проект и отчитаться об исполнении нужно до 1 марта будущего года.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная компания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. С 28 октября начался дистанционный этап конкурса, состоящий из двух блоков тестов. После первого блока участие в конкурсе продолжают около 20 тыс. человек.

Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе - марте 2020 года. Сразу после этого будут подведены итоги проекта.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.