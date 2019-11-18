Более 4 тыс. лиц привлечены к ответственности за нарушение охраны окружающей среды в СКФО

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Органы прокуратуры в регионах Северо-Кавказского федерального округа в рамках надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды привлекли к административной и дисциплинарной ответственности 4,1 тыс. лиц, сообщается в понедельник на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Управлением Генеральной прокуратуры в СКФО обобщены результаты работы надзорной деятельности в сфере охраны окружающей среды. За девять месяцев 2019 года в деятельности федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в указанной сфере выявлено более 13 тыс. нарушений законов. В целях их устранения внесено 3,5 тыс. представлений, принесено 200 протестов на незаконные правовые акты, в суды предъявлены 753 иска и заявлений. По материалам прокурорских проверок возбуждено 50 уголовных дел, по требованиям прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 4,1 тыс. виновных лиц", - говорится в сообщении.

Результаты надзора говорят о том, что были зафиксированы факты загрязнения хозсубъектами объектов окружающей среды. При этом хозяйствующие субъекты не вносили платы за негативное воздействие на нее. Органы госвласти и местного самоуправления не соблюдали порядок выдачи разрешительной документации, а также требований закона при осуществлении контрольных и надзорных функций.

В ряде регионов принятые прокурорами меры имели положительный эффект. Так, в Ставропольском крае удалось пресечь незаконные работы по снятию почвенного покрова памятника природы "Гора Машук", меры прокуратуры Чеченской Республики позволили обеспечить противопожарное обустройство лесов биологического заказника "Зеленая зона г. Грозного".