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Более 4 тыс. лиц привлечены к ответственности за нарушение охраны окружающей среды в СКФО

Были зафиксированы факты загрязнения хозсубъектами объектов окружающей среды

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Органы прокуратуры в регионах Северо-Кавказского федерального округа в рамках надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды привлекли к административной и дисциплинарной ответственности 4,1 тыс. лиц, сообщается в понедельник на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Управлением Генеральной прокуратуры в СКФО обобщены результаты работы надзорной деятельности в сфере охраны окружающей среды. За девять месяцев 2019 года в деятельности федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в указанной сфере выявлено более 13 тыс. нарушений законов. В целях их устранения внесено 3,5 тыс. представлений, принесено 200 протестов на незаконные правовые акты, в суды предъявлены 753 иска и заявлений. По материалам прокурорских проверок возбуждено 50 уголовных дел, по требованиям прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 4,1 тыс. виновных лиц", - говорится в сообщении.

Результаты надзора говорят о том, что были зафиксированы факты загрязнения хозсубъектами объектов окружающей среды. При этом хозяйствующие субъекты не вносили платы за негативное воздействие на нее. Органы госвласти и местного самоуправления не соблюдали порядок выдачи разрешительной документации, а также требований закона при осуществлении контрольных и надзорных функций.

В ряде регионов принятые прокурорами меры имели положительный эффект. Так, в Ставропольском крае удалось пресечь незаконные работы по снятию почвенного покрова памятника природы "Гора Машук", меры прокуратуры Чеченской Республики позволили обеспечить противопожарное обустройство лесов биологического заказника "Зеленая зона г. Грозного".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
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