Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин не поддержал законопроект о дополнительных гарантиях по зарплате учителей

Инициатива предусматривала, что зарплата учителей, врачей и сотрудников учреждений культуры, работающих в государственных и муниципальных учреждениях, не может быть ниже двойной величины регионального прожиточного минимума

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу Государственного совета - Хасэ Республики Адыгея о дополнительных гарантиях в части оплаты труда педагогических и медицинских работников. Об этом говорится в проекте официального отзыва, подготовленного комиссией, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Инициатива предусматривает, что зарплата учителей, врачей и сотрудников учреждений культуры, работающих в государственных и муниципальных учреждениях, не может быть ниже двойной величины регионального прожиточного минимума. В качестве условия такой гарантии предлагается установить выполнение "предусмотренного законодательством норматива (нормы) соответствующего вида нормирования труда". Документ был внесен в нижнюю палату 8 августа.

"Принятие законопроекта создаст ситуацию, при которой расходные обязательства федерального бюджета по оплате труда работников федеральных государственных учреждений будут формироваться в том числе на основе нормативного правового акта субъекта РФ, что противоречит нормам бюджетного законодательства РФ, устанавливающим разграничение полномочий органов государственной власти при формировании расходов бюджетов бюджетной системы РФ", - говорится в проекте отзыва.

Кроме того, по мнению кабмина, принятие законопроекта приведет к снижению заработной платы "отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования и культуры", уровень повышения которой предусмотрен майским указом президента 2012 года.

15 ноября в Госдуму парламентом Республики Северная Осетия - Алания был внесен схожий законопроект. В нижней палате ТАСС пояснили, что документ не имеет под собой никаких экономических расчетов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экс-замглавы МЧС Беляев через суд требует от МВД надбавку к пенсии в размере 10 окладов
Также он настаивает на перерасчете ранее полученных им пенсионных выплат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС