Кабмин не поддержал законопроект о дополнительных гарантиях по зарплате учителей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу Государственного совета - Хасэ Республики Адыгея о дополнительных гарантиях в части оплаты труда педагогических и медицинских работников. Об этом говорится в проекте официального отзыва, подготовленного комиссией, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Инициатива предусматривает, что зарплата учителей, врачей и сотрудников учреждений культуры, работающих в государственных и муниципальных учреждениях, не может быть ниже двойной величины регионального прожиточного минимума. В качестве условия такой гарантии предлагается установить выполнение "предусмотренного законодательством норматива (нормы) соответствующего вида нормирования труда". Документ был внесен в нижнюю палату 8 августа.

"Принятие законопроекта создаст ситуацию, при которой расходные обязательства федерального бюджета по оплате труда работников федеральных государственных учреждений будут формироваться в том числе на основе нормативного правового акта субъекта РФ, что противоречит нормам бюджетного законодательства РФ, устанавливающим разграничение полномочий органов государственной власти при формировании расходов бюджетов бюджетной системы РФ", - говорится в проекте отзыва.

Кроме того, по мнению кабмина, принятие законопроекта приведет к снижению заработной платы "отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования и культуры", уровень повышения которой предусмотрен майским указом президента 2012 года.

15 ноября в Госдуму парламентом Республики Северная Осетия - Алания был внесен схожий законопроект. В нижней палате ТАСС пояснили, что документ не имеет под собой никаких экономических расчетов.