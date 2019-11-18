Экс-замглавы МЧС Беляев через суд требует от МВД надбавку к пенсии в размере 10 окладов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель главы МЧС России и экс-начальник Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант внутренней службы Леонид Беляев подал в суд на управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с требованием назначить ему надбавку к пенсии в размере 10 окладов, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Беляев обратился в Смольнинский районный суд с исковым заявлением, в котором просил признать незаконными решения должностных лиц Центра пенсионного обслуживания ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и обязать должностных лиц этого учреждения назначить истцу дополнительную меру социальной поддержки в виде дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения в размере 10 окладов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Беляев в иске требует назначить ему пожизненную надбавку в 10 окладов из-за особых условий работы с 1990 по 2017 год в Государственной противопожарной службе, которая до ноября 2001 года входила в систему МВД. "Истец был обязан в любое время суток прибыть на объект, организовать и возглавить лично ликвидацию пожара или чрезвычайной ситуации. Помимо этого, истцом осуществлялись обязанности по организации и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций в других субъектах РФ", - уточнили в пресс-службе суть иска.

Кроме того, Беляев потребовал произвести перерасчет ранее полученных им пенсионных выплат. Иск генерал мотивирует указом президента РФ от 2000 года "О неотложных мерах социальной поддержки специалистов, осуществляющих деятельность в области ядерного оружейного комплекса РФ".

Иск, как отметили в пресс-службе, после того как поступил в Смольнинский районный суд города, был передан в Санкт-Петербургский городской суд из-за того, что в деле содержатся секретные сведения. Городской суд, изучив документы, принял решение вернуть его обратно в районный суд для рассмотрения по существу, так как в деле "нет явной и очевидной необходимости исследовать и оценивать сведения, составляющие государственную тайну".

Леонид Беляев с 2006 по 2015 год занимал должность начальника Главного управления МЧС по Петербургу, с июня 2015 года по ноябрь 2016 года был заместителем главы МЧС России Владимира Пучкова. Имеет звание генерала-лейтенанта внутренней службы, награжден государственными и ведомственными наградами.