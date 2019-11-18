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Дело Пола Уилана

Арестованный в РФ Пол Уилан пожаловался на отсутствие перевода документов на английский

Как рассказал брат арестованного, сотрудники канадского посольства сообщили, что Уилан "выглядит похудевшим, и все еще не проведено его медицинское обследование независимыми специалистами"

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в РФ в шпионаже Пол Уилан пожаловался посетившим его в СИЗО сотрудникам канадского посольства на то, что ему не предоставляются переведенные на английский язык документы по его делу. Об этом говорится в сообщении для СМИ, распространенном братом Пола Уилана Дэвидом.

"Пол заявил сотрудникам канадского посольства, что ему не предоставляются документы по его делу на английском языке", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС. Кроме того, по словам брата арестованного, сотрудники канадского посольства, посетившие Уилана 14 ноября, сообщили, что он "выглядит похудевшим, и все еще не проведено его медицинское обследование независимыми специалистами".

49-летний Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги
РоссияДело Пола Уилана
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