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Комиссар ЕС предложил принять соглашение по антимикробной резистентности в рамках ООН

По данным ООН, 700 тысяч человек ежегодно умирают из-за инфекций, вызванных микробами, которые стали невосприимчивыми к действию лекарственных препаратов
Инсталляция выставки "Вися на волоске", представленной в рамках семинара Ирина Дергачева/ТАСС
Описание
Инсталляция выставки "Вися на волоске", представленной в рамках семинара
© Ирина Дергачева/ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 18 ноября. /ТАСС/. Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Витенис Андрюкайтис предлагает подписать в рамках ООН международное соглашение по антимикробной резистентности (АМР). Об этом он заявил в понедельник во время семинара по проблемам АМР, организованном Европейским центром контроля и профилактики заболеваний (ЕЦКПЗ) в Стокгольме в день начала Всемирной недели правильного использования антибиотиков.

По данным ООН, 700 тысяч человек ежегодно умирают из-за инфекций, вызванных микробами, которые стали невосприимчивыми к действию лекарственных препаратов. По прогнозам ученых, к 2050 году эта цифра может достичь 10 млн.

"Вопрос АМР стоял на повестке G7, G20, где было признано, что АМР является глобальной угрозой. Но нам необходим глобальный мониторинг и глобальная методология, сеть лабораторий, необходимо отслеживать распространение. Идея заключается в том, чтобы способствовать подписанию международного соглашения, конвенции об общей методологии, общем наблюдении в рамках ООН", - рассказал он корреспонденту ТАСС.

"Когда мы просим страны представлять данные, бывает очень сложно, так как они используют разную методологию. Вопрос не в том, чтобы ввести запрет - страны очень разные, это очень чувствительный вопрос - но мониторинг, наблюдение и общая методология - это поможет нам всем, - продолжил Андрюкайтис. - Никто не сможет справиться с проблемой в одиночку. Трудно вставлять новые разделы в существующие договоры, а новое соглашение облегчило бы работу - особенно в свете климатических изменений и глобализации".

Еврокомиссар считает, что в странах ЕС и в мире в целом делается недостаточно, чтобы информировать население о проблеме АМР. "Мы делаем недостаточно: люди не видят проблемы и не знают, как и с вакцинацией. Необходимо распространять информацию и включить ее в школьную программу", - предлагает он.

В рамках семинара была также представлена выставка "Вися на волоске", целью которой является развенчать восемь широко распространенных мифов об антибиотиках, например, что их следует немедленно принимать при простуде и гриппе. Экспозиция уже побывала в Осло, Копенгагене, она также открылась в понедельник в Брюсселе и еще отправится в Москву. "Выставка была создана Норвежским онкологическим обществом для информирования людей, чтобы мы могли обдумать проблемы и обсудить решения, - рассказала корреспонденту ТАСС глава общества Анне Лизе Риэль. - В Москве она будет представлена в Думе, и все тексты будут переведены на русский".

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